Auto ziņas: pirmais izbrauciens ar elektromobili "Škoda Elroq"

"Elroq" proporcijas ar katru brīdi iepatīkas arvien vairāk. Tas pat nav 4,5 metrus garš, taču stūros atvirzītie riteņi un mašīnas platums piešķir labu stāju. Tā kā "Elroq" mazāks par "Enyaq", viena no raizēm bija vai aizmugurē būs pietiekami daudz vietas. Tas tomēr iecerēts kā ģimenes auto, ja es tādu izvēlētos gribētu izbaudīt arhitektūru. Karalsika sēdēšana nesanāks, bet vietas otrajā rindā pietiek. Eiropā 20 000 cilvēku jau pasūtījuši jauno "Elroq". Tas brauc visai parasti, toties ātrāk un tālāk ar to pašu bateriju nekā "Škoda Enyaq". Paturot prātā, ka "Elroq" potenciālo lietotāju sarakstā dāmu auditorija būs gana liela, stūre ir nedaudz par smagu, bet pret smagu stūri ir vieglas zāles - tikai aizmugurējo riteņu piedziņa un mazāki diski. Tieši to piedāvā bāzes modelis "Elroq" 50 ar pašu mazāko 55 kWh bateriju un pietiekamu 170 ZS jaudu. "Elroq" 60 ir 63 kWh un 204 ZS, bet topa modelim ir vislielākā 82 kWh baterija ar 286 zirgspēkiem. Rodas jautājums, cik tāds "Elroq" maksās? Nu, šāds "Elroq" noteikti nemaksās tos 34 710 eiro, ko "Škoda" sola. Pilnpiedziņas "Elroq" maksās 50 000 eiro. Vai čehiem ar jauno elektroauto ir izdevies sasniegt paritāti ar "Škoda Karoq"? Pagaidām nē, bet čehi ir uz pareizā ceļa.