Gaidāmas būtiskas izmaiņas pasažieru vilcienu satiksmē, tiks atklātas arī trīs jaunas pieturas

Piektdienās un brīvdienās no 15. decembra tiks atklāts arī jauns papildu reiss uz Valgu plkst. 9.26 no Rīgas. Šo izmaiņu ietekmē turpmāk piektdienās un brīvdienās no Valgas būs vilciena reiss gan pēcpusdienā, gan vakarā.