Satiksmes ministrija lūdz 20,14 miljonus eiro "Rail Baltica" projekta turpināšanai

Vienlaikus, lai veiktu aktuālos norēķinus un izvairītos no projektam nelabvēlīgām finanšu sekām, SM lūdz piešķirt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 20,14 miljonus eiro 2024. gada būvdarbu indeksācijas un "RB Rail" AS netiešo neattiecināmo izmaksu segšanai. Jau ziņots, ka Eiropas Komisija ierobežotā finansējuma apstākļos prioritāri atbalstu sniedz tikai pamattrases būvdarbu veikšanai, tādēļ SM aicina 2025.gada budžetā ieplānot papildu 58,63 miljonus eiro citām ar būvdarbiem saistītām aktivitātēm, kuras īsteno projekta ieviesējorganizācijas atbilstoši SM deleģētiem uzdevumiem.