No 1. janvāra daļai transportlīdzekļu tiks palielinātas autoceļu nodevas, ar kurām plāno "iekasēt" 25 miljonus eiro

SM uzskata, ka ieviešot jaunu periodu nodokļa likmei, kas būs deviņi mēneši, tā palīdzēs atbrīvot gan nodevas iekasētājus, gan pircējus no administratīvā sloga, kas rodas, atgriežot pārmaksāto summu par periodu, kad transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir atbrīvots no nodevas maksāšanas. Neskatoties uz to, ka jaunā kategorija radīta, lai izpildītu biedrības "Zemnieku saeima" iniciatīvu, to varēs iegādātie ikviens autoceļu lietošanas nodevas maksātājs.