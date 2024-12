Ogrē top jauna kokapstrādes rūpnīca; pretendē uz finansējumu 10 miljonu apmērā

“Stiga RM” ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994. gadā ar mērķi rūpēties par Latvijas labklājību, atbildīgi apsaimniekojot meža platības. Savos īpašumos vairāk kā 11 000 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. Katru gadu “Stiga RM” ieaudzē vairāk kā 400 hektāru jauna meža un 700 hektāru platībā veic jaunaudžu kopšanu. Uzņēmuma ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Savukārt Tukumā šobrīd top pasaulē modernākā koksnes ēveļskaidu akustisko plātņu (WWCB) ražotne. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.