Nevar rezervēt un nav zināms, kurš vēl tur būs: Lielbritānija izceļas ar jauna līmeņa tūrismu

Sabiedrība, ko satiekat būdiņās, un fakts, ka tā ir pilnīgi neparedzama, ir viens no šo vietu unikālajiem pievilcības aspektiem, saka Fēbe Smita, grāmatas "The Book of the Bothy" autore. "Pasaulē, kurā viss ir rezervējams un kontrolējams, man patīk, ka ar būdiņām tā nevar darīt," viņa sacīja. "Tev vienkārši jāaiziet un jāpagaida, kas notiks - tu vari tās izmantot vienatnē vai satikt neticamus cilvēkus un kopā izveidot neaizmirstamas atmiņas. [Būdiņas] savieno cilvēkus."