Darba apģērbu serviss: izdevīgi risinājumi uzņēmumiem

Ērti, ergonomiski un droši darba apavi ir viens no galvenajiem faktoriem, lai darbiniekiem nodrošinātu komfortablu un drošu darba vidi, kas veido pamatu produktīvam darbam. Droši darba apavi ļauj izvairīties no paslīdēšanas, ķīmisko vielu ietekmes un aizsargā pret traumām. “Elis” piedāvājumā atradīsiet arī nomas darba apavus. Piemērotāko apavu izvēle, regulāra to mazgāšana, pārbaude un atjaunošana, kā arī piegāde atbilstoši grafikam – tas viss kopā veido profesionālu darba apavu servisu.