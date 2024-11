Auto ziņas: pirmais izbrauciens ar jauno un elektrisko Porsche Macan

Bezrāmju durvju stikli automobilim piešķir netveramu vieglumu, kaut Macan nan nedz mazs, nedz viegls. Tas sver vismaz 2,3 tonnas un ir tikpat garš, cik pirmās paaudzes Porsche Cayenne. Porsche tipiskie četru sekciju lukturi te pilda tikai dienasgaitas lukturu funkciju, jo pamata apgaismojumu rada neuzkrītošas sekcijas zemāk. Ar to vien Macan jau atšķiras no zemā Taycan, kam visas gaismas funkcijas apkopotas vienā luktura korpusā. Papildus daudzstāvu lukturiem ļoti uzrunā arī spēcīgais priekšējā pārsega reljefs, kādu mūsdienās atļaujas reti. Bet kas atrodas zem pārsega? Frunk ir vieta kabelim un kādaisomai. Kā priekšējo tā aizmugurējo vāku var atdarīt vai nu no pults, kas laimīgā kārtā palikusi tikpat formīga kā iepriekš vai taustiņiem vadītāja durvīs.