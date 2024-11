Biznesa vadības koledžas izglītības kvalitātes apliecinājums: EFQM sertifikāts

Kā pirmajai no augstākas izglītības iestādēm Latvijā, kas ieviesa EFQM kvalitātes sistēmu 2019. gadā, BVK tika piešķirts EFQM modeļa “Committed to excellence” sertifikāts, bet savā 20 gadu darbības jubilejā 2023. gadā koledža spēra lielu soli un tagad jau lepojas ar augstākas pakāpes – “Recognised by EFQM” – sertifikātu 3 zvaigznēm. Par to, kā BVK nonāca līdz šī kvalitātes modeļa ieviešanai, stāsta Signe Vaičulena, Biznesa vadības koledžas direktore.