Vai Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi atrisinās vēja enerģijas stagnāciju?

Nu jau vairāk nekā gadu potenciālajiem elektrības ražotājiem nav iespējas tikt pie pieslēguma. Taču finiša taisnei ar nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu tuvojas vairāki vēja elektrostaciju attīstītāji kuriem pieslēguma iespējas tīklam šobrīd nav. Daļa nozares ir skeptiska par to, ka izmaiņas paātrinās vēja enerģijas ražošanu Latvijā, jo likumprojekts atkal dos iespēju atsevišķiem attīstītājiem nesteigties ar būvniecību, aizvien pieturot jau rezervētās jaudas, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.



Pēc Krievijas pilna mēra iebrukuma Ukrainā interese par atjaunīgās enerģijas ražošanu ieguva vēl papildu grūdienu. Augstās elektrības cenas kopā ar modernākām tehnoloģijām panāca to, ka no vēja iegūt elektrību kļuva izdevīgi. Latvijas valdība apņēmās noņemt vai mazināt šķēršļus vēja enerģijas attīstīšanai. Tomēr kopš tā laika darbu uzsākusi tikai viena, nepilnu sešdesmit megavatu jaudas stacija Tārgalē, ko atklāja 2022. gada rudenī.