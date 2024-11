Bitcoin pieaugs līdz $100 000? Vai $PEPE un $BEST sekos?

$BEST žetona iepriekšpārdošana jau ir pārsniegusi 250 tūkstošus ASV dolārus, piesaistot mazumtirgotājus, kas vēlas gūt peļņu no iepriekšpārdošanas un jaunām “airdrop” iespējām. Tā kā Bitcoin vērtība sasniedza 90 000 ASV dolāru atzīmi, investoru FOMO veicina pieprasījumu pēc tādiem daudzsološiem aktīviem kā $BEST.