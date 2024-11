Iekšējo orgānu bojājumus var uzreiz nepamanīt! Iemesli, kāpēc vienmēr jāpiesprādzējas

Daudzi cilvēki kļūdaini uzskata, ka nepiesprādzēšanās aizmugurējā sēdeklī ir mazāk riskanta. Pasažieri bieži vien domā, ka aizmugurējais sēdeklis ir drošāks, jo tas atrodas tālāk no automašīnas priekšpuses, kur bieži notiek tiešs trieciens, tomēr auto avārijās trieciens var nākt no jebkuras puses (priekšpuses, aizmugures, sāniem), un nesprādzējies pasažieris joprojām ir pakļauts trieciena spēkam. Aizmugurē sēdošs nepiesprādzēts pasažieris trieciena brīdī var tikt izmests uz priekšu un izraisīt smagas traumas gan pašam pasažierim, gan priekšā sēdošajiem. Tāpat šie pasažieri var tikt izmesti no automašīnas caur sānu vai aizmugures logiem, kas ievērojami palielina nāves vai smagu ievainojumu risku. Arī aizmugurē sēdošie var gūt galvas, kakla un muguras smadzeņu traumas, kas var rezultēties ar paralīzi vai nāvi.