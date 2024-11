Četru metru augsti griesti un divstāvu dzīvokļi! Kā izskatās Teikas "Gatves Loftos"? FOTO

Līdz ar jauniegūtajiem logiem paveras vēl iepriekš nepieejami skati uz Teiku, ko iespējams novērtēt arī no izbūvētajiem balkoniem un terasēm. Un vēl kāda ekskluzīva nianse – nama iemītniekiem pieejams labiekārtots un nožogots, privāts parks ar vēsturiskajiem kokiem, kurā patverties gan karstās vasaras dienās, gan ikdienā vēloties aizmukt no pilsētas steigas, jo tas ir paslēpts no blakus esošās Brīvības gatves. Parkā arī izbūvēts bērnu rotaļu laukums.