Auto ziņas: Opel Grandland ar skatienu lielo SUV virzienā

Ražots uz pilnīgi jaunas Stellantis koncerna platformas Grandland ir veselus 17 centimetrus garāks par iepriekšējo modeli. 4,65 m garo krosoveru vēl jo iespaidīgāku padara monumentālie apveidi, kas iztālēm pat atgādina kādreizējo totalitāro arhitektūru. Vizor stila priekšdaļa papildinātra ar izgaismotu Opel logotipu un matricu gaismas tehniku. Motorpārsegā ir savdabīga rieva, ko var redzēt arī, sēžot pie stūres. Durvis ir augstas un bez izgreznojumiem, tāpēc Opel Grandland vēl jo vairāk tiecas lielo SUV virzienā. Jaunā Opel aizmugure no dizaina viedokļa uzrunā visvairāk. Opel aizgājis pa to pašu taciņu, ko izvēlējušies daudzi Eiropas autoražotāji - atteicies no logotipa aizmugurē. Tagad tur ir tikai izgaismoti OPEL burti. Bagāžas nodalījuma ietilpība ir no 465 līdz pat 1645 litriem, tomēr vietas trešajai sēdekļu rindai Grandlandā pagaidām nav.