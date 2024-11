Apvienojas divi Latvijas ekonomikas milži "Printful" un "Printify". Kāpēc un ko tas nozīmē klientiem?

A.S.: “Printful” patiešām ieviesa inovācijas ražošanā pēc pieprasījuma tā, kā mēs to darām, veidojot savus produktus. Tad nāca “Printify” un teica, ziniet, tas ir labi, bet mēs to varam darīt pavisam citādi un pievienot vērtību pavisam citos veidos. Tāpēc viņi ir bijuši novatori atšķirīgā veidā. Tagad mums ir iespēja apvienot abas šīs iespējas. Bet viena no lieliskajām lietām tehnoloģiju jomā ir tā, ka citi uzņēmumi var mācīties no tiem, kas jau ir tirgū, un nākt klajā ar jauniem modeļiem. Un mēs to redzam visu laiku. Tāpēc ir daudz konkurentu, kas mums min uz papēžiem, bet mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu inovācijas ir vadošās.