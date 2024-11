Sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgi iepirkšanās mērķi internetā

Iedzīvotāju, kas 12 mēnešu laikā veikuši vismaz vienu pirkumu internetā, īpatsvars pieaudzis no 33,5% 2014.gadā līdz 65,0% 2024.gadā, savukārt to iedzīvotāju, kas nekad nav iepirkušies internetā, īpatsvars samazinājies par 12,9 procentpunktiem līdz 23,2% 2024.gadā. Būtiskākās izmaiņas notika tieši pandēmijas laikā, kad iedzīvotājiem nācās veikt pirkumus internetā arī tad, ja nekad iepriekš to nebija darījuši.