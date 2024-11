Kā zinātne palīdz mācīt un mācīties?

Šajā procesā visi ir vienisprātis, ka mūsdienās nevaram ignorēt tehnoloģijas un to ienākšanu mācību procesā. Tāpat jādomā par izmantotajiem piemēriem mācībās, arī skolēnu iesaistes veidiem, un to, kā notiek konkrētas tēmas vai formulas mācīšanās, kā arī jāspēj skolēni radināt analizēt un argumentēt. Pasaulē ir veikti un praksē pārbaudīti daudzi jo daudzi pieņēmumi par to, kā darbojas cilvēka smadzenes, kā arī par to, kas mācību procesā ved uz rezultātu, un tām metodēm, kuras nav efektīvas un jāatstāj pagātnē. Tie ir mūsu pētnieku darbības pamatā.