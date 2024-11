Naftas cenas pieaug, akciju cenas Volstrītā un Eiropas biržās krītās

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 2,9% līdz 40,30 eiro par megavatstundu. Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0834 līdz 1,0878 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2924 līdz 1,2954 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 153,01 līdz 152,17 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,86 līdz 83,94 pensiem par eiro.