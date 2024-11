Par pastaigām būs jāmaksā! Būtiska informācija tiem, kas nākošgad plāno apmeklēt otru turīgāko reģionu Portugālē

Kā raksta "Euronews Travel", jau no 2025. gada 1. janvāra nerezidentiem būs jāmaksā par pārgājieniem vairāk nekā 30 maršrutos Madeirā. Ja šobrīd papildu maksa tiek iekasēta no septiņiem apmeklētākajiem arhipelāga maršrutiem, tad no jaunā gada tā tiks attiecināta uz visiem oficiālajiem celiņiem.