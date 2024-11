Eksperti aicina investēt nekustamajos īpašumos: tie, kas draudzējas ar kalkulatoru, labi saprot, ka pensiju nebūs

Lai arī tiek prognozēts, ka nākamgad situācija ar nekustamajiem īpašumiem Latvijā varētu uzlaboties, šobrīd, kā atzīst Šmits, tirgus ir stagnējošs. “Ja paskatāmies uz datiem – šogad līdz 11. oktobrim bija notikuši 49 000 darījumi, pagājušajā gadā tie bija 55 000. Kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā – tiek būvēti jaunie projekti, kuros viens kvadrātmetrs maksā 4000 eiro. Latvijā šis cipars ir krietni zemāks – 2500 eiro, taču tik un tā jauno dzīvokļu projektu realizācija nesokas tik labi, kā varētu vēlēties. Otrreizējā tirgus indekss Rīgā ir 850 eiro kvadrātmetrā. Taču cilvēkiem tik un tā ir nedrošības sajūta, jo, ja ekonomisti saka, ka ekonomika stagnē, ja valdības cilvēki brīdina, ka būs grūti laiki, tad skaidrs, ka tiks meklēti rīki, no kurienes paņemt vairāk naudu. Un šis ir tas rīks – no mājokļa, no nodokļiem. Un tas nav labi.”