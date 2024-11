Vai Brisele sāk atjēgties? Eiropieši par zaļo ideju ieviešanu maksā ķīniešiem

Skaidrs, ka no laba prāta autobūves uzņēmumi elektromobiļu būvei nepievērstos, jo pārorientēšanās no ICE uz akumulatoriem prasa milzīgas investīcijas, jaunu rūpnīcu būvēšanu un visu piegādes ķēžu pārskatīšanu. Šo visu iemeslu dēļ stāsti par to, ka autorūpnieki, lūk, esot ieinteresēti zaļajā autotransportā un ar to gūst lielu peļņu, ir ļoti tālu no patiesības - autobūvei šīs pārmaiņas absolūti nebija vajadzīgas, izņemot vien tādus no jauna veidotus uzņēmumus kā "Tesla", kas jau no paša sākumā specializējās tikai elektromobiļu jomā. Bet tādiem gigantiem kā "Volkswagen" vai "Mercedes-Benz" par elektrību nebija nekādas intereses.