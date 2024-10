"Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks skaidro, kāpēc būtu nepieciešama apvienošanās ar "Latvijas Mobilo telefonu"

Mums ir jādomā, kā mēs šajā jaunajā vidē, kas ir ieradusies burtiski nesen, dzīvosim. Tas ir svarīgi no piedāvājuma viedokļa klientiem. Mēs liekam sava attīstības plāna centrā klientu un analizējam, kas katrai mājsaimniecībai, ģimenei, klientam individuāli varētu būt labākais, kvalitatīvākais un konkurētspējīgais piedāvājums, un šie komplekti ir viennozīmīgi tas, kas attīstās. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem visai nozares attīstībai gan Eiropā, gan ASV, un pakalpojumu kompleksitāte tikai aug. No klienta viedokļa vieglākais ceļš, kā pie pakalpojumiem nokļūt, ir nopirkt tos no operatora, kurš nodrošina internetu. Tādēļ arī mēs strādājam gan ar "Bitdefender", gan citiem kiberdrošības pakalpojumi rādītājiem, lai izveidotu klientam labāko risinājumu, un ļoti bieži mēs strādājam kā integrators, kurš apkopo dažādas komponentes no dažādiem piegādātājiem. Lai klients redzētu, piemēram, mūsu interaktīvās televīzijas risinājumu, kurā viss ērti, viegli un jaudīgi darbojas, aizmugurē stāv mūsu komanda, kas integrē vairāk nekā desmit dažādu tehnoloģiju piegādātāju risinājumus.