Latvijas Banka izlaiž neparastu kvadrāta formas monētu, kas veltīta Martai Staņai

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010.gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla World Coin News organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". 2015.gadā šajā konkursā par labāko nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" (Best Contemporary Event) tika atzīta sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš". Savukārt 2018.gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" šajā konkursā tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" (Most Artistic Coin). Konkursā "Coin of the Year Awards" (COTY) Latvijas Bankas kolekcijas monēta "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Gada mākslinieciskāko monētu" un 2020.gada monētu.