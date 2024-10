Latvijas Zinātnes padome aicina iepazīt Latvijas zinātnieku paveikto valstiski svarīgās jomās

Šajā kampaņā ir atspoguļota neliela daļa no Valsts pētījumu programmās radītajām zināšanām, metodēm un produktu prototipiem. Šie piemēri ir daļa no rezultātiem četros Valsts pētījumu programmu projektos, kuri noslēgušies 2023. gada nogalē un 2024. gadā. Informatīvo kampaņu veido pašu pētnieku pieredzes stāsti un apkopoti pētījumu rezultāti. Tie pakāpeniski tiks publicēti no oktobra līdz decembrim.