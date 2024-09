Veiks auditu par "Rail Baltica" starptautisko staciju būvniecības līgumu un pamattrases projektēšanas līgumu vadību

Tāpat papildu finansējums bija nepieciešams projektēšanas darbu pabeigšanai Latvijā, kas atpaliek no plānotā laika grafika. Īpaši sarežģīta situācija ir Rīgas posmā, kur izsludināts jauns iepirkums par būvprojektēšanas un autoruzrauzības pakalpojumiem dzelzceļa sliežu ceļam posmā no Rīgas lidostas līdz Misai un no Upeslejas līdz dzelzceļa stacijai “Rīga – Preču”. Pašlaik "RB Rail AS" izskata un vērtē saņemtos piedāvājumus.