Martins Gauss skaidro, kur tērēti valsts piešķirtie miljoni un ko sagaidīt no stratēģiskā investora

Ne jau man par to vajadzētu runāt, tas būtu jāsaka tiem, kas vada šo valsti, bet notiek pretējais. Notiek publiskas debates, kurās cilvēki mani apsūdz personīgi un publiski izsaka apgalvojumus par to, ko es daru nepareizi. Es to pieņemu, bet es gribētu, lai cilvēki izprot reālo situāciju. Piemēram, internetā ir viens klauns, kā saprotu, viņš grib iekļūt nākamajā Saeimā, tāpēc viņš katru dienu kaut ko publicē un viņam ir teorijas par to, kā lietām vajadzētu funkcionēt. Problēma ir tā, ka viņam nav datu. Tomēr viņš virza cilvēku viedokli noteiktā virzienā, un tad viņi šo klaunu uzaicina uz televīziju, un viņš tur var stāstīt savas teorijas. Mums kā nopietnam uzņēmumam pat nav iespēju pret to iebilst, jo man regulācija neļauj ārpus ceturkšņa ziņojumiem atklāt darbības rezultātus, jo mūsu obligācijas tiek kotētas starptautiskos tirgos. Mums ir visi skaitļi, bet mēs nepārkāpsim likumu. Bijušajai "Swedbank" vadītājai nesen tika piespriests cietumsods par iekšējās informācijas izpaušanu. Mēs nepārkāpsim nekādus finanšu tirgus noteikumus vai likumus, izpaužot skaitļus, kurus mums nav atļauts izpaust. Ja citi, kuriem arī nevajadzētu to darīt, turpina to darīt katru dienu, paziņojot IPO datumus un tamlīdzīgi, tad tā ir viņu, nevis mūsu problēma.