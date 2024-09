Finansējuma trūkuma dēļ tiek apsvērta iespēja "Rail Baltica" būvēšanu turpināt pa sākotnēji nesavienotiem posmiem

Pirms pieciem gadiem raidījums “de facto” stāstīja par to, kā Rīgas Centrālās stacijas (RCS) izbūve no skaļi nosauktajiem 200 miljoniem eiro 2017. gadā jau bija izaugusi līdz 430 miljoniem 2019. gadā. “Labi tas nav un mēs esam izdarījuši no tā secinājumus, lai nākamajos projektos šādas kļūdas nepieļautu,” 2019. gada 22. septembrī raidījumam “de facto” sacīja tā laika satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Tomēr arī pēc tam dažādu izmaiņu dēļ stacijas izmaksas auga un oficiālā līguma summa sasniegusi jau 566 miljonus eiro.