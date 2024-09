Valsts kase: valsts parāds nākamajos gados joprojām būs zem 50% no IKP

Valsts parāds šobrīd ir nedaudz virs 18 miljardiem eiro jeb aptuveni 44% no IKP, un tas joprojām ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā (ES), jo Eiropā vidējais rādītājs ir virs 80%, sacīja Āboliņš. Prognoze ir, ka parāds varētu nākamajos gados pieaugt līdz 49% no IKP, bet joprojām būs zem 50%.