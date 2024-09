Advokāts: vēsture atkārtojas – “Rail Baltica” parāda, ka mēs neesam gatavi lieliem projektiem

“Desmit gadi pagāja, projekts tiek it kā realizēts un beigās atklājās, ka ir ārkārtīgs haoss,” sacīja advokāts, skaidrojot, ka “Rail Baltica” jau parāda to, ka mēs neesam absolūti gatavi lieliem projektiem. “Un neesam ne tikai gatavi lieliem projektiem, bet baidāmies par to arī atklāti runāt, jo visu cenšamies ierobežot, pēc iespējas mazāk runāt, tēlot, ka mums viss notiek ārkārtīgi labi!” pauda Vārpiņš.