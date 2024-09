Kā mainīsies darba tirgus Baltijas valstīs, un vai mākslīgais intelekts aizstās darbiniekus? Ekspertu prognozes

Praņēviča uzskata, ka Latvijai plašāk ir jādomā par mākslīgā intelekta risinājumu izmantošanu, jo pētījumi liecina, ka mākslīgais intelekts var uzlabot produktivitāti par 30–50 %, kas mūsu valstij ir ārkārtīgi nepieciešama. Savukārt “Bigbank” galvenais ekonomists Rauls Eametss uzskata, ka produktivitāte mazāk ir atkarīga no izmantotajiem rīkiem, bet vairāk no tā, ko uzņēmums ražo, jo īpaši no tā, vai gala produktam ir pievienotā vērtība. Vienlaikus viņš nenoliedz to, ka automatizācija un robotika var atvieglot pāreju uz augstāku pievienotās vērtības līmeni, tomēr ir izņēmumi. Piemēram, Igaunijā piena ražošana ir ļoti efektīva, proti, Eiropā ir viens no augstākajiem govs izslaukumiem. Roboti tiek galā ar tradicionālo slaukšanu, un dabiskie apstākļi ir gandrīz ideāli.