"Cilvēki izsaka ļoti personiskus komentārus par mani!" "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss vieš skaidrību par situāciju lidsabiedrībā

"Vieglākais risinājums būtu, ja uzņēmums gūtu peļņu, un ar šo peļņu palielinātos Latvijas valstij piederošo akciju vērtība. Lai palielinātu peļņu, ir jāpalielina ieņēmumi un EBITDAR, savukārt, lai to panāktu, uzņēmumam ir jāaug. Mēs meklējam jaunu kapitālu un vēršamies pie kapitāla tirgiem, lai piesaistītu jaunus investorus no ārpuses, kuri ieguldītu jaunu kapitālu. Apmaiņā pret to viņi iegūtu arī daļu no uzņēmuma."