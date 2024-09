Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs: atlīdzības politika valsts pārvaldē ir uzlabojusies

Protams, bija ļoti daudz jautājumu dzirdēts jau no publiskās telpas par attālināto darbu - kā tas notiks? Man nav vajadzības to strikti noteikt ar rīkojumu, vismaz sākumā - paskatīšos šo uzticības un sapratnes līmeni, bet man vajag, lai vadošie cilvēki man ir pieejami, viņi ir klātienē. Līdz ar to manas sanāksmes pirmdienās ir klātienē, ceturtdienā valsts sekretāru sanāksmes ir klātienē un vēl viss formāts, ko es organizēšu, būs klātienē. Ir iespēja, protams, un gadījumi, kad ir nepieciešamība kādam pieslēgties attālināti, tāpēc ka viņš, piemēram, konkrētajā laika brīdī nevar pārvietoties, viņš ir iestrēdzis citās savās sanāksmēs, tad es dodu šo iespēju pieslēgties attālināti.