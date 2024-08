LBAS ar darba devējiem piedāvā celt minimālo algu un pāriet uz fiksētu neapliekamo minimumu

Sociālie partneri vienojās arī par minimālās algas un neapliekamā minimuma pieauguma grafiku nākošajiem gadiem, kuru mērķis ir sasniegt minimālās algas līmeni 50% apmērā no vidējās algas tautsaimniecībā, par bāzi ņemot 12 mēnešu vidējo algu no iepriekšējā gada 1. ceturkšņa līdz aizpagājušā gada 2. ceturksnim. 2025. gadā minimālā alga tiktu noteikta 47% līmenī no vidējās algas attiecīgajā pārskata periodā, savukārt nākamajos gados šī attiecība pieaugtu par 0,5% līdz tā sasniegtu 50% attiecību pret vidējo algu tautsaimniecībā.