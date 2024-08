FOTO: šodien darbu sāk "Indexo banka"

"Latvijas finanšu vides un arī visas ekonomikas problēma ir zemais konkurences līmenis banku sektorā - banku it kā ir daudz, taču aktīva konkurences cīņa to starpā nav jūtama. Inovācijas ir apstājušās un klientiem vairs netiek piedāvāti izdevīgākie risinājumi. Kā liecina Eiropas Centrālās bankas dati, Latvija šī gada pirmajā ceturksnī pēc kredītu apjoma pret IKP ieņēma pēdējo vietu Eiropas Savienībā. Latvijā šis kredītu īpatsvars bija 28%, kamēr ES vidēji tas bija 82%, bet Igaunijā - 59%. Neko nemainot, Latvija turpinās atpalikt no saviem kaimiņiem un ES vidējo pārticības līmeni nesasniegs vēl ilgi. Mēs jau sapurinājām un pamodinājām konkurenci agrāk stagnējošajā Latvijas pensiju pārvaldes nozarē, tagad ir pienācis laiks banku sektoram," stāsta Valdis Siksnis, viens no INDEXO dibinātājiem un jaunās INDEXO Bankas valdes priekšsēdētājs.