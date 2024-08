Vai ēkas renovācija var palielināt dzīvokļa vērtību? Skaidro eksperts

Eksperts skaidro, ka vērtības pieaugums ir tieši atkarīgs no tā, vai maksājums par šo renovāciju no konkrētā dzīvokļa jau ir veikts. Ja maksājumi par šo renovāciju veicami ilgākā laika posmā kopā ar apsaimniekošanas maksu, tad vērtības pieaugums būs mazāks. Savukārt, ja visi maksājumi jau ir veikti, tad vērtības pieaugums būs būtiski lielāks. Apzinot konkrēto vērtības pieaugumu, ieteicams precizēt ēkas kopējās renovācijas aizdevuma nosacījumus – aizdevuma ilgumu, apmēru un faktisko ieguvumu, piemēram, no siltināšanas (aplūkojot siltuma rēķinus pirms un pēc siltināšanas).