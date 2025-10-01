Kāda izskatās latviešu sapņu māja, un cik tā maksā? Skaidro mākslīgais intelekts
Mākslīgā intelekta rīks ChatGPT norāda, ka vidējais latvietis tiecas pēc miera, privātuma un dabas tuvuma, līdz ar to arī viņa sapņu māja būtu neliela viensēta, kas atrodas ārpus pilsētas, un no kuras paveras skats uz Latvijas dabas ainavu.
Mākslīgais intelekts norāda, ka latvieši priekšroku dod mājokļiem, kas atrodas ārpus pilsētas burzmas, taču vienlaikus ir pietiekami tuvu, lai visi nepieciešamie pakalpojumi būtu viegli un ātri sasniedzami. Mājai vēlams būt klusā apvidū, bet tās interjeram jābūt siltās krāsās un tajā jābūt izbūvētam arī kamīnam, lai omulīgi pavadītu aukstos ziemas vakarus. Tikpat būtiski latviešiem ir iekopt savu piemājas dārzu, tāpēc mākslīgā intelekta veidotā sapņu māja ietver arī vietu, kur audzēt, piemēram, gurķus, dilles, zemenes, tomātus, ķirbjus un citus labumus.
“Piedzīvotā Covid-19 pandēmija un attālinātā darba iespējas ir veicinājušas cilvēku vēlmi atrasties tuvāk dabai, tieši tāpēc novērojams, ka pieaug to cilvēku skaits, kas sapņo par savu lauku māju vai vasarnīcu ārpus pilsētas. Redzam, ka apbūve Pierīgas pilsētās un novados attīstās straujos tempos, un šīs vietas savas mājas būvniecībai īpaši bieži izvēlas ģimenes ar bērniem. Pieprasītākās atrašanās vietas ir līdz 35 kilometru rādiusā ap Rīgu. Vidējā privātmāja, ko būvē Latvijā, ir ap 135 kvadrātmetrus liela, kas pilnībā piemērota ģimenei ar diviem bērniem,” mākslīgā intelekta uzburto ainu apstiprina "Luminor" bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.
Tāpat mākslīgais intelekts secina, ka latvietis labprāt izvēlētos koka māju, un arī "Luminor" vēsta, ka koka karkasa privātmāju būvniecība patiešām ir izteikta tendence Latvijā, un to popularitāte vien aug – šobrīd jau 70% jaunās privātmājas ir no koka karkasa.
Tehnoloģijas un ilgtspējība
Lai gan mākslīgā intelekta skatījumā latvieši lielākoties pieturas pie tradīcijām, tomēr savā sapņu mājā tie izvēlētos arī mūsdienīgus un ilgtspējīgus tehnoloģiju risinājumus, piemēram, saules paneļus, energoefektīvas ierīces un lietus ūdens savākšanas sistēmas.
“Latvija ir viena no valstīm, kas ir zināma ar savu saudzīgo attieksmi pret vidi un ilgtspējīgām izvēlēm dažādās jomās. Tostarp mūsu iedzīvotāji par svarīgu uzskata arī sava mājokļa energoefektivitāti, t. i., saules paneļi, atbilstoša siltumizolācija, apkures sistēma, ilgtspējīgu un ekoloģisku būvmateriālu izmantošana,'' norāda Sausais.
Cik maksā latviešu sapņu māja?
Mākslīgā intelekts norāda, ka latviešu sapņu mājas būvniecības (135 m2) vidējās izmaksas svārstās no 1000-1800 eiro par kvadrātmetru (neiekļaujot saules paneļu izbūvi) jeb 135 000 līdz 243 000 eiro.
“Ņemot vērā šī brīža būvniecības cenas, mākslīgais intelekts veicis diezgan adekvātu aprēķinu – Latvijā privātmājas būvniecība izmaksā vidēji 200 000 eiro. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, ka kopējās būvniecības izmaksas katrā gadījumā var būtiski atšķirties, sākot no zemesgabala sagatavošanas būvdarbiem līdz apdares materiālu izvēlei”, norāda bankas eksperts.