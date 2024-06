Disciplīna un veiksmīga stratēģija: ceļš uz miljonu līdz pensijas vecumam

Lai arī jaunākā vecumā mums var šķist, ka krāt pensijai mēs vēl paspēsim vai arī pašreizējie ienākumi mums nodrošinās pietekami daudz naudas, ar ko rēķināties vecumdienās, realitāte tomēr atšķiras no vēlamā - valsts garantētā pensija mums patlaban nodrošina tikai apmēram pusi no darbā saņemtā vidējā atalgojuma. Ja pensijas vecumā vēlamies saglabāt līdzvērtīgu dzīves līmeni kā pirms-pensijas vecumā, ienākumiem būtu jāveido vismaz 70-80% no pirms-pensijas ienākumiem, līdz ar to bez uzkrājumu veidošanas tas praktiski nav sasniedzams.