Kā iemācīties veidot uzkrājumus, izvairīties no finanšu krāpniekiem un pareizi plānot tēriņus? Naudas ABC - kļūsti par savu finanšu ekspertu!

Finanšu eksperts stāsta, kā naudu var krāt pat tad, ja sākumā tam var atvēlēt tikai vienu eiro, un kā to pareizi darīt. Bet jārūpējas arī par to, lai tava nauda būtu drošībā – pasargāta no krāpniekiem. Ar naudu jārīkojas gudri, lai tās gan pietiktu, gan arī varētu kādu summu atlicināt uzkrājumiem, un te var noderēt vienkārša formula – 50/30/20.