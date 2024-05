Latvenergo noslēdz vērienīgāko darījumu par vēja parka izbūvi Lietuvā

Latvenergo koncerns ir vadošais atjaunīgās enerģijas ražotājs un viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Koncernu veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS “Latvenergo”. Visas AS “Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Latvenergo koncernam ir sabalansēts un videi draudzīgs enerģijas ražošanas portfelis. 2023. gadā saražotās atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars koncernā sasniedza 73 %. Latvenergo koncerna stratēģija paredz AER līderību elektroenerģijas ražošanā, līdz 2030. gadam esošās ražošanas jaudas papildinot ar saules un vēja elektrostacijām ar kopējo jaudu 2 300 MW visā Baltijā.