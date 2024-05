Ko Rīga varētu mācīties no laimīgām pilsētām - Berlīnes, Valensijas un citām?

2020. gadā 18 368 jeb 3% no visām Berlīnes ēkām bija pilnībā vai daļēji apzaļumoti jumti vairāk nekā 10 kvadrātmetru platībā, kopumā veidojot 400 hektāru “zaļās” platības. Viena no pilsētu problēmām, it sevišķi līdz ar klimata maiņu, ir karstums, jo sakarst betons un blīvā apbūve neļauj pilsētām “vēdināties”. Vācijas Federālās vides aģentūras pētījums 2022. gadā liecina, ka jumtu apzaļumošana tveici pilsētās samazina un uzlabo gaisa kvalitāti. Turklāt zaļie jumti samazina plūdu riskus, jo to dažādie slāņi daļēji uzsūc lietusūdeni. Šāds risinājums ir kļuvis Vācijā populārs un laikposmā no 2008. līdz 2022. gadam zaļo jumtu platības visā Vācijā ir dubultojušās.