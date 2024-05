"DelfinGroup" akcionāri izteiks līdz 26,4% sev piederošo uzņēmuma akciju publiskos piedāvājumus

Aigars Kesenfelds norāda, ka akciju pārdošanas mērķis ir turpināt palielināt AS DelfinGroup akciju likviditāti biržā, kā arī diversificēt ģimenes investīciju portfeli un veikt kapitāla ieguldījumus vairākos agrīnākas stadijas biznesos, kas darbojas dažādās nozarēs. "Mēs izvēlējāmies publisko piedāvājumu, lai, pārdodot akcijas ar tirgus standarta prakses atlaidi, nodrošinātu vienādu piekļuvi un iespēju investēt visiem potenciālajiem DelfinGroup investoriem. Pārdodot salīdzinoši lielu akciju skaitu tirgū ikdienas tirdzniecības gaitā, tiktu kaitēts akciju cenai un līdz ar to ilgtermiņā arī uzņēmuma pašreizējiem investoriem. Izvēlētā piedāvājuma forma rada pievilcīgu investīciju iespēju visiem esošajiem investoriem palielināt sev piederošo akciju skaitu un jauniem investoriem iegādāties AS DelfinGroup akcijas, kas kopš IPO 2021. gadā ir parādījis strauju izaugsmi un sasniedzis vienu no augstākajiem gada dividenžu ienesīgumiem starp visiem kotētajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs,” komentēja A. Kesenfelds.