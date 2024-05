FOTO; VIDEO: kurš labāks? Biķernieku trasē izmēģina modernākos Latvijā nopērkamos e-auto

Labāko elektroauto izvērtēšanai ir pieteikti 28 elektroauto un tos vērtēs 28 žūrijas locekļi: Andris Dambis, auto inženieris un SIA "eO" vadītājs; Pauls Beinarovičs, CSDD Elektromobilitātes un radaru sistēmas attīstības daļas vadītājs; Aivis Lonskis, Baltijas Ilgtspējīgas mobilitātes alianse; Kārlis Mendziņš, "Eleport" uzlādes tīkla vadītājs; Linda Medne, Latvijas Automobiļu Federācija; Mārtiņš Grīnbergs, "Goodyear" Baltijas reģiona vadītājs; Anrijs Tukulis, "Virši" ilgtspējas projektu vadītājs; Māris Neikšāns, LV sporta meistars autosportā un sporta automobiļu ražotājs; olimpietis Juris Šics; Uldis Hmieļevskis, Liepājas SEZ pārvaldnieks; Māris Gaugers, autožurnālists, Latvijas Elektroauto biedrības pārstāvis; Gusts Kikusts, autožurnālists, LTV1 "Rīta panorāmas" vadītājs; Egons Reiters, Star FM raidījumu vadītājs; Normunds Rutulis, mūziķis un auto entuziasts; aktieris Andris Daugaviņš; Janis Bergs, rallycross.lv; Jānis Miķelsons, "Yes We Can"; Roberts Jansons, autožurnālists, "Tavs Auto TV" galvenais redaktors; Svetlana Dāboliņa, TC Spice mārketinga vadītāja; Arnis Jaudzems, "Sixt" vadītājs Baltijas valstīs; Valdis Bergs, "Mobilly" valdes priekšsēdētājs; Ģirts Kubliņš, "If Apdrošināšana" transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs; Renārs Vīksna, "SEB līzings" valdes priekšsēdētājs; Egija Gailuma, "OX Drive" vadītāja; Gints Gavers, auto žurnālists, Autodroms.lv; Atis Jansons, "Latvijas Avīze" auto žurnālists, Dināra Rudāne, dziedātāja; Anna Andersone, "Riga Tech Girls" vadītāja.