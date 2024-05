Kādi ir “Latvijas Gada auto 2024” izskatīgākie auto? Skaidro žūrija

Par Peugeot 408 stāsta arī Ingars Tenis: “Par Peugeot 408 varu teikt tā - tajā ir salasīta virkne īpašību, ko pircējs varētu gaidīt no automašīnas, tās iesvērtas pareizajās proporcijās un iesaiņotas ārkārtīgi izskatīgā iepakojumā. Jā, ja saliek visus Gada auto 2024 pretendentus vienā rindā, to vidū visvairāk izceļas tieši Peugeot 408. Zināmā mērā gan pateicoties fantastiskajai krāsai, kas ir kā svaigs gaisa malks nomācoši pelēcīgā bezsniega ziemas periodā, taču pamatā drosmīgā dizaina dēļ. Tā vien šķiet, ka Peugeot dizaineri nudien ir krietnu laiku pavadījuši sapulcēs, kamēr panākta vienošanās par šīs automašīnas ārējām formām un dizaina akcentiem, jo 408 ir sanācis ļoti drosmīgs, bet ne pārspīlēts. Citiem vārdiem sakot, uz vairuma ierindas automobiļu fona šis “krosoverfāstbeks” izskatās pēc automašīnas no priekšdienām, taču lieliski iederas šodienā. Tas pats vērojams arī salonā - kamēr daudzi autoražotāji kautrējas (vai piesardzīgi izturas pret drosmīgiem risinājumiem), Peugeot 408 interjerā redzama taustīšanās rītdienā. Proti, sportiski ieturētā vadītāja sēdvieta ir tāda kā digitāla kokpita centrālais elements, kurā ērti iekārtojies sēž pilots un meklē ātrāko ceļu cauri asteroīdu reģionam. Vienīgi jāteic, ka šis kosmosa kuģis ar lauvas emblēmu uz dusmīgā radiatora režģa telpā nav īpaši ātrs. Vismaz ne lētākajās versijās, jo par 32500 eiro būs tikai 1,2 litru turbo motors ar 130 ZS. Tik lielam auto ar tik agresīvu dizainu šī, manuprāt, nav tā labākā opcija, lai gan uz priekšu auto iet tīri labi. Nākamais piedāvājumā ir hibrīds ar 136 ZS. Jau nedaudz labāk, taču arī par 2000 eiro dārgāk. Pavisam labi no veiktspējas un ārējā dizaina samērīguma viedokļa savukārt izskatās abi piedāvājumā esošie plug-in hibrīdi ar 180 un 225 ZS. Ja ir iespēja mašīnu ik pa laikam kaut kur “pieštepselēt” vai mājas garāžā to pieslēgt rozetei uz nakti, lai izmantotu solīto 63 km elektrisko sniedzamību, tad atliek tikai sakasīt 42000 eiro par 180 ZS modeli bāzes komplektācijā vai pat visus 50000 par 408 ar 225 ZS, kas tiek piedāvāts tikai dāsnākajā GT noformējumā. Diezgan daudz, taču, ja nav problēmu sadzīvot ar vilkmes deficītu un nav ambīciju pie luksofora vienmēr izrauties pirmajā pozīcijā, derēs arī mazais benzīna dzinējs. Jo auto nudien ir patīkams - vizuāli saistošs, ar mūsdienīgu digitālo saturu, ērtu un vieglu braukšanu, krietnu klīrensu un lielu bagāžnieku.”