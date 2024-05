"Devu banānu, un viņš man iekoda" - kā latviešu tūristiem Āzijā izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem

Ceļojumu bloga TripThis izveidotājs Kaspars Elcis skaidro, ka visbiežāk ar pērtiķu uzbrukumiem ceļotāji saskaras tādās Āzijas valstīs kā Japāna, Taizeme, Indonēzija un Indija, savukārt Gibraltārs ir vienīgā vieta Eiropā, kur sastopama savvaļas pērtiķu saime un mēdz gadīties šādi uzbrukumi tūristiem. “Savvaļas pērtiķu populācija šajās vietās strauji pieaug, un dzīvnieki ir pieraduši pie cilvēkiem un no tiem vairs nebaidās. Galvenie iemesli, kādēļ pērtiķi uzbrūk cilvēkiem, ir ēdiens un citi labumi, ko iespējams iegūt no tūristiem,” stāsta Kaspars Elcis. Šie pērtiķi ir gudri – viņi ir iemācījušies, ka no tūristiem var nozagt ēdienu vai citas lietas, kuras pēc tam var iemainīt pret ēdienu.