Noskaidrots, kuriem auto visbiežāk mainās īpašnieki

Starp Latvijā izmantotajām automašīnām visbiežāk īpašnieki mainās Lexus IS modelim. Lexus IS to kalpošanas gaitā vidēji mainās četri īpašnieki. Pirmo piecu transportlīdzekļu sarakstā ar bagātāko īpašnieku vēsturi Mercedes-Benz pamanāms veselos trīs ierakstos. GL klases auto ir bijuši 3,2 īpašnieki, S klases - 3,2 un CLS klases - 3,1. Savukārt BMW 7. sērija pirmo piecinieku noslēdz ar vidēji 3,2 īpašniekiem. Latvijā augstā vērtē tiek turēti luksusa klases auto. To pieprasījums ir augsts, kā arī daudzi īpašnieki savus spēkratus ik pa laikam maina pret jaunākiem modeļiem.