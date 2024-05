Vai vairāk mācīties nozīmē vairāk pelnīt? Saruna ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidās

Laika posmā no 2016. līdz 2023. gadam pieaugušo izglītībā ir izdevies lauzt priekšstatu, ka tā pieejama tikai nelielai sabiedrības daļai, kurā tikai ierobežots loks darba devēju, pašvaldību vai paša maks var atļauties to apmaksāt. Mūžizglītības kultūras iedzīvināšana kā viens no svarīgākajiem ES prasmju politikas virzieniem pēdējos sešos gados Latvijā patiešām ir piedzīvojis nopietnu kāpumu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn Latvijā ievērojami augusi pieaugušo dalība izglītībā. Vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem to iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējo četru nedēļu laikā pirms aptaujas piedalījušies izglītībā, ir pieaudzis no 6,6 % 2020. gadā līdz 10,7 % 2023. gadā, tādējādi ar uzviju sasniedzot arī Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteikto rādītāju.