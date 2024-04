LVM GEO – unikāla, Latvijā radīta informācijas sistēma

Varam būt lepni, ka šoreiz izdevies apsteigt IT lietās rūdītos igauņus, kuriem gan ir līdzīgi risinājumi, taču domāti ievērojami mazākām mežu platībām un nav tik plaša profila. Savs stāsts ir arī par Zviedriju. “Turienes tirgus ir sarežģīts un meža nozare ir ļoti attīstīta. Taču IT nozares jomā zviedri ir diezgan konservatīvi un joprojām strādā ar savām sistēmām, kas izstrādātas jau pirms laba laika. Tāpēc tagad viņi ir sasnieguši to stadiju, kad vecie risinājumi ir savu laiku nokalpojuši un nākas meklēt jaunus. Mēs piedalījāmies konkrēta Zviedrijas projekta iepirkumā, konkurējot ar citiem izstrādātājiem, un uzvarējām,” stāsta Katrīna Amerika.