Atteikšanās no biodegvielas neļaus vietējiem investēt

Valdības politika pēdējos gados tiešām ir bijusi diezgan mainīga un, mūsu skatījumā, vairāk vērsta uz ārvalstu fosilās degvielas ražotāju interesēm, ignorējot vietējo biodegvielas ražotāju intereses. No 2022. gada vidus bija atcelts līdz tam spēkā esošais obligātais biodegvielas piejaukums, bet no šā gada 1. janvāra šī norma ir atkal atjaunota. Ar to beidzās pusotru gadu ilgais pārrāvuma posms, kad Latvijā biodegvielas netika izmantotas. Toreiz, kad biodegvielas pievienošanas regulējumu atcēla, to darīja ar domu, ka tā izdosies apturēt degvielas cenas celšanos, jo tobrīd bija ļoti straujš inflācijas lēciens. Taču rezultātā patērētājs neko daudz neieguva, bet vienlaikus arī nenotika CO2 emisiju samazināšana. Ja salīdzina cenas ar kaimiņvalstīm, tad redzam, ka Latvijā degviela ir visdārgākā, kaut gan biodegvielas komponentei cenu degvielas pašizmaksā ir salīdzinoši maza nozīme - trīs centi litrā dīzeļdegvielai, bet benzīnu praktiski vispār neietekmē, jo patlaban bioetanola cena ir tāda pati kā benzīnam. Tātad daudz lielāka ietekme ir nodokļiem, un to ir pierādījusi arī citu valstu pieredze - pamainot nodokļu likmes, mainās arī degvielas cenas.