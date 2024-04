"Latvijas gāze" pērn cietusi 55 miljonu eiro lielus zaudējumus

Tas galvenokārt esot skaidrojams ar zemo aktivitāti rūpniecības sektorā, pieprasījuma samazināšanos enerģētikas sektorā, siltiem laikapstākļiem un kopējo ekonomiskās aktivitātes samazināšanos eirozonā. Tāpat Eiropas Savienības līmenī joprojām pastāv apņemšanās brīvprātīgi samazināt dabasgāzes patēriņu par 15% periodā no 2022.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.martam. LG paziņojumā norāda, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumam pērn bija mājsaimniecību dabasgāzes tirgus atvēršana no 1.maija. Neskatoties uz konkurentu mārketinga kampaņām un cenu politiku, LG ir strādājusi pie jaunu produktu izstrādes, veikusi pārdošanas aktivitātes, kā arī ir būtiski izmainījusi klientu apkalpošanas modeli, kas esot sniedzis rezultātus - pēc tirgus atvēršanas kompānija ir saglabājusi 86% mājsaimniecību klientu portfeļa, salīdzinot ar klientu skaitu 2023.gada sākumā.