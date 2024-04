Kā dala naudu 97 sporta federācijām

Te vietā būtu jautājums, vai tiešām valstij vajadzētu finansēt visus šos sporta veidus, no kuriem daļa, lai arī saņem salīdzinoši nelielu finansējumu, tomēr vairāk ir tādi kā domubiedru pulciņi brīvā laika pavadīšanai, bet par viņu sportiskajiem sasniegumiem plašākai sabiedrībai nav lemts uzzināt. Turklāt daļai šis finansējums ir visai simbolisks. Piemēram, visu cieņu ugunsdzēsējiem, taču grūti iedomāties, ko paliekošu viņi varētu iesākt ar valsts atvēlētajiem 2798 eiro. Taču valsts noteiktajiem kritērijiem arī šādas mazāk izplatīto sporta veidu federācijas atbilst un tātad var pretendēt uz finansējumu. Tiesa, tik liels skaits gan apgrūtina datu apkopošanu, jo, ja kādai no federācijām gadās neskaidrības ar iesniegtajiem datiem un tos nākas precizēt, tad uz kopējā saraksta apstiprināšanu nākas gaidīt arī visām pārējām deviņdesmit. Turklāt ar katru no tām jāslēdz individuāls līgums un jāsaskaņo tāmes.